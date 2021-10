Basket, la Nazionale italiana con sindrome di Down è campione d'Europa (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un altro successo per lo sport italiano: la Nazionale italiana di Basket Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) con sindrome di Down è campione d' Europa . Gli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un altro successo per lo sport italiano: ladiFisdir (Federazionesport paralimpici degli intellettivo relazionali) condid'. Gli ...

Advertising

sbonaccini : La nazionale italiana di basket con sindrome di down ha sconfitto la Turchia ed e’ campione d’Europa! - repubblica : La Nazionale italiana di basket con Sindrome di Down trionfa negli Europei: battuta in finale la Turchia - Eurosport_IT : Europei 2017 ??? Mondiali 2018 ??? Mondiali 2019 ??? Europei 2021 ????? L'ItalBasket con Sindrome di Down batte in fina… - FrustalupiMario : RT @Eurosport_IT: Europei 2017 ??? Mondiali 2018 ??? Mondiali 2019 ??? Europei 2021 ????? L'ItalBasket con Sindrome di Down batte in finale la… - Antonia672 : RT @sbonaccini: La nazionale italiana di basket con sindrome di down ha sconfitto la Turchia ed e’ campione d’Europa! -