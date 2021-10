Atalanta, un mese di stop per Djimsiti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sarà di un mese lo stop di Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, infortunatosi sabato scorso a Budapest mentre stava disputando una partita valida per le qualificazioni mondiali con la maglia dell’Albania. Come riporta il sito ufficiale del club bergamasco, il difensore è stato operato stamattina (a Torino) per la riduzione della frattura scomposta a carico di radio e ulna dell’avambraccio sinistro. L’intervento è riuscito perfettamente. Tra qualche giorno potrà riprendere gli allenamenti. Djimsiti, 28 anni, è stato fortuitamente travolto dall’ex compagno in nerazzurro Etrit Berisha in uscita a seguito di una carica del magiaro Willi Orban sullo stesso portiere. Ora per Gasperini c’è la necessità di sostituirlo e di fare fronte ad un’emergenza che coinvolge anche Pessina, Hateboer e Gosens. ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sarà di unlodi Berat, difensore dell’, infortunatosi sabato scorso a Budapest mentre stava disputando una partita valida per le qualificazioni mondiali con la maglia dell’Albania. Come riporta il sito ufficiale del club bergamasco, il difensore è stato operato stamattina (a Torino) per la riduzione della frattura scomposta a carico di radio e ulna dell’avambraccio sinistro. L’intervento è riuscito perfettamente. Tra qualche giorno potrà riprendere gli allenamenti., 28 anni, è stato fortuitamente travolto dall’ex compagno in nerazzurro Etrit Berisha in uscita a seguito di una carica del magiaro Willi Orban sullo stesso portiere. Ora per Gasperini c’è la necessità di sostituirlo e di fare fronte ad un’emergenza che coinvolge anche Pessina, Hateboer e Gosens. ...

