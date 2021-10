Anticipazioni Uomini e Donne | Gemma Galgani ed il bacio da 16 minuti

(Di lunedì 11 ottobre 2021) La nota dama del Trono Over di, parla del suo nuovo cavaliere e del lunghissimo L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Sono arrivate nuovedie Donne sulle ultime registrazioni . Siamo un po' indietro con la messa in onda delle puntate, infatti alcuni nomi che si leggono nellesono ancora sconosciuti al ...e Donne: Matteo Fioravanti sceglie e a sorpresa Noemi Ae Donne, secondo le, le emozioni sono dietro l'angolo. Nel trono classico, infatti, ci saranno delle ...Ecco le anticipazioni della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi dove si parla del bacio da 16 minuti di Gemma Galgani ...Uomini e Donne, che sorpresa in studio: lasciano il programma insieme, è nato l'amore tra i due protagonisti del trono Over.