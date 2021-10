Amici 21, Flaza alla berlina: la Cuccarini e i compagni sono delusi (Di lunedì 11 ottobre 2021) LA PUNTATA DI Amici CON L’ESIBIZIONE IN STUDIO: QUA SI DECIDE LA SORTE DEGLI ALLIEVI Lunedì 11 ottobre è andata in onda su Canale 5 la puntata di Amici con l’esibizione in studio, al posto della fascia pomeridiana. Quattro sfide e tanta tensione. Ecco cosa è accaduto. LA PUNTATA DI LUNEDÌ 11 OTTOBRE: ECCO COM’È ANDATA Dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10 su Canale 5, va in onda la striscia pomeridiana di Amici. Viene raccontata la vita in casetta e le lezioni che i ragazzi e le ragazze seguono verso la puntata settimanale, in cui viene riportata la registrazione delle esibizioni ufficiali davanti agli insegnanti. Al momento questa è la formazione della classe, nella sua ventunesima edizione: Alessandra Celentano (ballo) : Carola Puddu Raimondo Todaro (ballo) : Christian Stefanelli, Mattia Zenzola Veronica Peparini (ballo) : Mattias ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) LA PUNTATA DICON L’ESIBIZIONE IN STUDIO: QUA SI DECIDE LA SORTE DEGLI ALLIEVI Lunedì 11 ottobre è andata in onda su Canale 5 la puntata dicon l’esibizione in studio, al posto della fascia pomeridiana. Quattro sfide e tanta tensione. Ecco cosa è accaduto. LA PUNTATA DI LUNEDÌ 11 OTTOBRE: ECCO COM’È ANDATA Dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10 su Canale 5, va in onda la striscia pomeridiana di. Viene raccontata la vita in casetta e le lezioni che i ragazzi e le ragazze seguono verso la puntata settimanale, in cui viene riportata la registrazione delle esibizioni ufficiali davanti agli insegnanti. Al momento questa è la formazione della classe, nella sua ventunesima edizione: Alessandra Celentano (ballo) : Carola Puddu Raimondo Todaro (ballo) : Christian Stefanelli, Mattia Zenzola Veronica Peparini (ballo) : Mattias ...

Advertising

trash_italiano : MARIA CHE ANNULLA LETTERALMENTE TUTTA LA PUNTATA DI AMICI PUR DI MANDARE IN ONDA LA VERSIONE INTEGRALE DELL'ASFALTA… - Stefy122002 : @AmiciUfficiale sbattete fuori Flaza, non merita di stare ad Amici, è troppo svogliata, non sa cantare ed è pure antipatica - adorovnic : RT @trash_italiano: MARIA CHE ANNULLA LETTERALMENTE TUTTA LA PUNTATA DI AMICI PUR DI MANDARE IN ONDA LA VERSIONE INTEGRALE DELL'ASFALTAMENT… - rosysabba : RT @trash_italiano: MARIA CHE ANNULLA LETTERALMENTE TUTTA LA PUNTATA DI AMICI PUR DI MANDARE IN ONDA LA VERSIONE INTEGRALE DELL'ASFALTAMENT… - ehiaguilera : RT @trash_italiano: MARIA CHE ANNULLA LETTERALMENTE TUTTA LA PUNTATA DI AMICI PUR DI MANDARE IN ONDA LA VERSIONE INTEGRALE DELL'ASFALTAMENT… -