Altro divieto per il Principe Andrea: ecco cosa non può più fare (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lo scandalo Epstein in cui è coinvolto il Principe Andrea è lungi dall’essere dimenticato a Londra. Benché la polizia britannica abbia revisionato i fascicoli americani e non intende procedere oltre, sono proprio i cari del Principe ad intraprendere la linea dura. Le accuse di molestie sessuali verso il terzogenito di Elisabetta II hanno circoscritto il suo ruolo a corte. Un trattamento umiliante Secondo alcune indiscrezioni al Principe Andrea è stato vietato di mangiare con suo fratello maggiore e altri reali anziani a un sontuoso banchetto. Il duca di York, che è attualmente coinvolto in una causa per aggressione sessuale, è stato bandito dal pranzo ufficiale con i colonnelli dell’esercito e non ha potuto prendere posto vicino al fratello Carlo. Gli è stato infatti impedito di ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lo scandalo Epstein in cui è coinvolto ilè lungi dall’essere dimenticato a Londra. Benché la polizia britannica abbia revisionato i fascicoli americani e non intende procedere oltre, sono proprio i cari delad intraprendere la linea dura. Le accuse di molestie sessuali verso il terzogenito di Elisabetta II hanno circoscritto il suo ruolo a corte. Un trattamento umiliante Secondo alcune indiscrezioni alè stato vietato di mangiare con suo fratello maggiore e altri reali anziani a un sontuoso banchetto. Il duca di York, che è attualmente coinvolto in una causa per aggressione sessuale, è stato bandito dal pranzo ufficiale con i colonnelli dell’esercito e non ha potuto prendere posto vicino al fratello Carlo. Gli è stato infatti impedito di ...

zazoomblog : Altro divieto per il Principe Andrea: ecco cosa non può più fare - #Altro #divieto #Principe #Andrea: - minerva9000 : RT @Alessan27681391: @25O319 Il 50% si vaccinerà nel giro di un mese, per l'altro 50: - divieto di manifestare, - inizio violenze vere - i… - Alessan27681391 : @25O319 Il 50% si vaccinerà nel giro di un mese, per l'altro 50: - divieto di manifestare, - inizio violenze vere… - giuseppe_pipia : @Gattosciolto1 @AurelianoStingi Io vi imporrei ben altro che il vaccino già sperimentato e ampiamente sicuro. Per e… - davidegaddoni : @LucioMM1 @lbianchetti @andreeeee95 @arrow_michelle @luciodigaetano @RemindMe_OfThis Cominciamo col mettere il divi… -