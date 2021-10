Alba Parietti non ce la fa più | lo ha detto pubblicamente | “Mi manchi molto…” – FOTO

(Di lunedì 11 ottobre 2021) La bella showgirl ha pubblicato solo poche ore fa un’immagine accompagnata da un lungo messaggio davvero molto emozionante., come sappiamo, in questo periodo è alle prese con le… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

strawberry_friu : Ha cantato meglio di Alba Parietti - _fr4ncesc0 : nessuno potrà superare la cotanta bravura di alba parietti - littlemixftlodo : RT @fvnzioniamo: cagato in testa ad alba parietti - boozepoints : la voglia matta di vedere un'imitazione di Edyta Gorniak fatta da Alba Parietti a #taleequaleshow - mrcprovacitu : pazzesca Alba Parietti -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

Il cast dell'edizione 2021 è stellare e coinvolge il pubblico a livello artistico, ma anche con polemiche epiche, come quelle tra i giudici e. Tra i vari artisti del cast c'è anche una ...Francesco Oppini lo conosciamo tutti per essere un noto giornalista sportivo e personaggio televisivo, oltre che il figlio die di Franco Oppini . Sembra proprio che nelle scorse ore l'ex gieffino sia stato intervistato a Radio Radio, durante la trasmissione intitolata Non succederà più condotta da Giada di ...Tale e Quale Show, Alba Parietti si confessa e racconta una sua grande paura per la prossima puntata. Cosa spaventa tantissimo la concorrente?Tra i protagonisti di Tale e Quale Show, Francesca Alotta ha raccontato la sua lotta contro il tumore e il suo umore odierno Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un disposi ...