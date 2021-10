Adcock, arbitro in Premier, si dichiara gay e dice ai colleghi: 'Non abbiate timori a... (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Sono orgoglioso di essere un uomo apertamente gay nel calcio". L`arbitro James Adcock è una figura molto familiare nel calcio inglese: ha diretto oltre 500 partite in carriera partendo dai dilettanti ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Sono orgoglioso di essere un uomo apertamente gay nel calcio". L`Jamesè una figura molto familiare nel calcio inglese: ha diretto oltre 500 partite in carriera partendo dai dilettanti ...

