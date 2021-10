VIDEO Palermo-Foggia | Filippi e Soleri in mixed zone | la conferenza stampa integrale

Advertising

Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!???? ?? HA SEGNATO SOLERIIIIIII!!!!! PALERMO 3- FOGGIA 0 ?? #siamoaquile ?? #PalFog… - eziomauro : Le immagini mai viste della strage di Capaci - ladyonorato : - Michell63856004 : RT @FanClubAlbatros: Con Chiara, da un' altra angolazione ?? #CanYaman #ViolaComeIlMare Palermo - ILOVEPACALCIO : Palermo-Foggia, le interviste post-partita. Filippi: «Prestazione superlativa». Soleri: «Dobbiamo invertire rotta i… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Palermo

La Repubblica

Ildei migliori momenti di- Foggia , incontro valevole per l'ottava giornata del girone C della Serie C 2021/2022 . I rosanero sono riusciti a imporsi mediante il punteggio di 3 - 0, ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ilvola terzo in classifica grazie a una bella vittoria contro il Foggia di Zdenek Zeman. A segno Floriano, Brunori e Soleri.L’allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, e Edoardo Soleri commentano la vittoria dei rosa col Foggia. LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI FILIPPI LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA LA CRONACA DEL MATCH ...Il Palermo vola terzo in classifica grazie a una bella vittoria contro il Foggia di Zdenek Zeman. A segno Floriano, Brunori e Soleri. LEGGI ANCHE LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA LA CRONACA DEL MATCH ...