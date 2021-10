VIDEO F1, GP Turchia 2021: highlights e sintesi. Bottas vince davanti a Verstappen. Ferrari in evidenza, Leclerc 4° (Di domenica 10 ottobre 2021) Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di Turchia 2021, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Istanbul. L’ostico tracciato anatolico è stato il teatro di una gara estremamente spettacolare e avvincente, in cui è successo davvero di tutto e non sono di certo mancati i colpi di scena. Le condizioni meteo ballerine, con la pioggia intermittente e asfalto bagnato (i piloti hanno usato le intermedie), hanno naturalmente rimescolato le carte in tavola. Valtteri Bottas ha vinto il GP di Turchia al volante della Mercedes, facendo anche il giro veloce. Charles Leclerc ha cercato il colpaccio quando si è trovato al comando dopo i pit-stop degli avversari diretti ed è rimasto fuori a lungo, poi le gomme alla fine hanno ceduto ed è scivolato fino alla quarta posizione con la ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Istanbul. L’ostico tracciato anatolico è stato il teatro di una gara estremamente spettacolare e avnte, in cui è successo davvero di tutto e non sono di certo mancati i colpi di scena. Le condizioni meteo ballerine, con la pioggia intermittente e asfalto bagnato (i piloti hanno usato le intermedie), hanno naturalmente rimescolato le carte in tavola. Valtteriha vinto il GP dial volante della Mercedes, facendo anche il giro veloce. Charlesha cercato il colpaccio quando si è trovato al comando dopo i pit-stop degli avversari diretti ed è rimasto fuori a lungo, poi le gomme alla fine hanno ceduto ed è scivolato fino alla quarta posizione con la ...

Advertising

tuttoatalanta : VIDEO, TASPORT24 - Sky, Carlo Vanzini: 'Leclerc, in Turchia il podio se lo meritava' - Giorgiovsb : RT @SkySportF1: Mercedes, Bottas vince il GP Turchia: 'Mi sono guadagnato questa vittoria'. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #TurkishGP https… - MVP_KZ : RT @PGEsportsIT: Campioni della Turchia e rappresentanti della loro regione ai Play In dei #Worlds2021, diamo un ultimo sguardo ai @GSEspor… - sportli26181512 : Vettel, scelta gomme sbagliata in Turchia: 'Le slick non funzionano'. Ai box dopo 4 giri': Al giro 38 del GP di Tur… - sportli26181512 : Mercedes, Bottas vince il GP Turchia: 'Mi sono guadagnato questa vittoria'. VIDEO: Decima vittoria in carriera per… -