Torino, buone notizie per Pobega: ecco quando tornerà (Di domenica 10 ottobre 2021) Infortunio Pobega: il centrocampista del Torino potrebbe recuperare in vista del prossimo match di Serie A contro il Napoli buone notizie in casa Torino, in vista del match contro il Napoli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Tommaso Pobega potrebbe tornare a disposizione del tecnico Ivan Juric dopo il problema ai flessori accusato nei giorni scorsi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

