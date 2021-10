The Expanse 6: arriva il trailer della stagione conclusiva che svela la data di uscita su Prime video (Di domenica 10 ottobre 2021) Amazon Prime video ha diffuso il primo trailer ufficiale dell’attesissima ultima stagione di The Expanse, la serie statunitense di fantascienza sviluppata da Mark Fergus e Hawk Ostby e basata sull’omonima serie letteraria. Le Prime immagini della sesta stagione sono state svelate durante il New York Comic Con quando insieme ad un breve video è stata anche rivelata la data di uscita della serie che la piattaforma di streaming ha ritirato su dopo la cancellazione avvenuta nel 2018 che fece imbufalire molti fan. Ecco quello che c’è da sapere sul trailer di The Expanse 6 e sulla trama della stagione ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Amazonha diffuso il primoufficiale dell’attesissima ultimadi The, la serie statunitense di fantascienza sviluppata da Mark Fergus e Hawk Ostby e basata sull’omonima serie letteraria. Leimmaginisestasono statete durante il New York Comic Con quando insieme ad un breveè stata anche rivelata ladiserie che la piattaforma di streaming ha ritirato su dopo la cancellazione avvenuta nel 2018 che fece imbufalire molti fan. Ecco quello che c’è da sapere suldi The6 e sulla trama...

