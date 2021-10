Tennis | A Indian Wells avanzano Sinner e Berrettini | ko Sonego e Mager

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 INDIAN WELLS, SINNER ACCEDE AL 3° TURNO Battuto l'australiano Millman in 2 set (6-2,… - irejdoc1897 : RT @federtennis: Ottimo l’esordio di Jannik Sinner che a Indian Wells sconfigge in 2 set Millman 6-2 6-2. Si ferma invece Mager contro Mon… - irejdoc1897 : RT @federtennis: ???? Avanza al terzo turno anche Matteo #Berrettini nel tabellone principale di Indian Wells: sconfigge Tabilo 6-4 7-5 Incon… - zappooo_ : RT @federtennis: Ottimo l’esordio di Jannik Sinner che a Indian Wells sconfigge in 2 set Millman 6-2 6-2. Si ferma invece Mager contro Mon… - SkySport : ?? INDIAN WELLS ? Berrettini batte Tabilo (6-4, 7-5) e vola al 3° turno ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Indian

... settimo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 8.359.455 dollari, in corso sui campi in cemento diWells, in California. Il tennista altoatesino, numero 10 del seeding e ...Ottimo esordio aWells per le nostre due punte di diamante, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Il romano ha superato per 6 - 4 7 - 5 il cileno Alejandro Tabilo, l'altoatesino invece ha avuto ragione dell'...INDIAN WELLS 2021: IL TABELLONE FEMMINILE. Avvicinandoci alla diretta di Indian Wells 2021, approfondiamo adesso il discorso sul tabellone femminile, dove già comincia il programma del terzo turno Dir ...eri, tre eliminazioni al secondo turno per la spedizione azzurra in California: Camila Giorgi sconfitta in due set dall'americana Amanda Anisimova; eliminata anche Martina Trevisan, che si è ritirata ...