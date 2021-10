Sinner-Millman oggi, Masters 1000 Indian Wells: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 10 ottobre 2021) oggi, domenica 10 ottobre, il torneo BNP Paribas Open 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sul cemento outdoor di Indian Wells, vedrà completarsi il secondo turno del tabellone principale di singolare, con il match tra il numero 10 del seeding, Jannik Sinner e l’australiano John Millman. Tra i 16 incontri previsti oggi in singolare è in programma anche quello tra la testa di serie numero 10, l’azzurro Jannik Sinner, e l’australiano John Millman, che sarà il primo a partire dalle ore 20.00 italiane (le ore 11.00 locali) sullo Stadium 3. A partire dalle ore 20.00 italiane sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Millman in diretta tv in abbonamento ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021), domenica 10 ottobre, il torneo BNP Paribas Open 2021 di tennis, di categoria ATP, che si gioca sul cemento outdoor di, vedrà completarsi il secondo turno del tabellone principale di singolare, con il match tra il numero 10 del seeding, Jannike l’australiano John. Tra i 16 incontri previstiin singolare è inanche quello tra la testa di serie numero 10, l’azzurro Jannik, e l’australiano John, che sarà il primo a partire dalle ore 20.00 italiane (le ore 11.00 locali) sullo Stadium 3. A partire dalle ore 20.00 italiane sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv in abbonamento ...

Advertising

infoitsport : Sinner-Millman in TV: data, orario, canale e diretta streaming MASTERS 1000 Indian Wells 2021 - sportface2016 : #IndianWells 2021: come e quando seguire la sfida tra #Sinner e #Millman, valevole per il secondo turno - marioboc17 : Gente: 'Che sfortuna per #Sinner! Non è giusto beccare #Sock al secondo turno di un Masters 1000 sul cemento' Prim… - SuperTennisTv : ??A Indian Wells Jannik sta testando il campo in attesa del suo match: esordirà direttamente al secondo turno contro… - WeAreTennisITA : In attesa dei qualificati ecco le sfide degli azzurri al 1° turno?? Musetti?? Ramos V. Mager?? Fucsovics Trevisan?? Bou… -