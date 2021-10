Scontri No Green Pass, Draghi: “Intimidazioni inaccettabili e da respingere con assoluta fermezza”. Gelmini: “Non c’è spazio per i violenti, la risposta sarà intransigente” (Di domenica 10 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha telefonato al segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini, per esprimere “a lui e a tutto il sindacato la piena solidarietà del Governo per l’assalto avvenuto oggi alla sede di Roma” (leggi l’articolo). “I sindacati – afferma in una nota il premier – sono un presidio fondamentale di democrazia e dei diritti dei lavoratori. Qualsiasi intimidazione nei loro confronti è inaccettabile e da respingere con assoluta fermezza”. Il presidente del Consiglio condanna inoltre le violenze che sono avvenute in varie città italiane. “Il diritto a manifestare le proprie idee – aggiunge Draghi – non può mai degenerare in atti di aggressione e intimidazione. Il Governo prosegue nel suo impegno per portare a termine la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 10 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, ha telefonato al segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini, per esprimere “a lui e a tutto il sindacato la piena solidarietà del Governo per l’assalto avvenuto oggi alla sede di Roma” (leggi l’articolo). “I sindacati – afferma in una nota il premier – sono un presidio fondamentale di democrazia e dei diritti dei lavoratori. Qualsiasi intimidazione nei loro confronti è inaccettabile e dacon”. Il presidente del Consiglio condanna inoltre le violenze che sono avvenute in varie città italiane. “Il diritto a manifestare le proprie idee – aggiunge– non può mai degenerare in atti di aggressione e intimidazione. Il Governo prosegue nel suo impegno per portare a termine la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 e ...

Advertising

fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - sbonaccini : Scontri con la polizia, sede della CGIL - a cui va piena solidarietà - assaltata, in marcia verso Palazzo Chigi, Fo… - fanpage : #NoGreenPass Dopo gli scontri con le Forze dell'Ordine e l'assalto alla sede della #Cgil, sono state arrestate quat… - Bianca34874951 : RT @SkyTG24: #nogreepass. Sono state arrestate 12 persone coinvolte negli scontri di ieri a #Roma. Fra loro i vertici di #ForzaNuova: https… - servino_angela : Ecco perché è successo SOLO a Roma... No Green Pass, 12 arresti dopo gli scontri: in manette vertici di Forza Nuo… -