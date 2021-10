Sconfitta amara per il Durazzano: il ko arriva in pieno recupero (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDurazzano (Bn) – Un risultato troppo severo per il Durazzano che non meritava certamente di perdere per la prestazione espressa al cospetto di un Cancello Arnone mai pericoloso. L’unico sussulto ospite arrivato nel secondo tempo al 48’ con Raimondo è stato intercettato da Bove, bravo a metterci una pezza. Il gol finale figlio della velocità di Luiso e dell’incapacità di non chiuderlo del Durazzano ha deciso l’incontro. Una partita assolutamente sempre gestita dai ragazzi di Santonastaso, bravi nel tenere palla e nel costringere gli avversari a coprirsi. E’ mancato soltanto il gol ai sanniti per conquistare i primi 3 punti della stagione. In fase realizzativa, la stoccata vincente ancora una volta non è arrivata. La mancanza di gol si è fatta sentire eccome in queste prime 3 ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Un risultato troppo severo per ilche non meritava certamente di perdere per la prestazione espressa al cospetto di un Cancello Arnone mai pericoloso. L’unico sussulto ospiteto nel secondo tempo al 48’ con Raimondo è stato intercettato da Bove, bravo a metterci una pezza. Il gol finale figlio della velocità di Luiso e dell’incapacità di non chiuderlo delha deciso l’incontro. Una partita assolutamente sempre gestita dai ragazzi di Santonastaso, bravi nel tenere palla e nel costringere gli avversari a coprirsi. E’ mancato soltanto il gol ai sanniti per conquistare i primi 3 punti della stagione. In fase realizzativa, la stoccata vincente ancora una volta non èta. La mancanza di gol si è fatta sentire eccome in queste prime 3 ...

