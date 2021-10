San Francesco: la potenza di quella particolare reliquia opera miracoli inspiegabili (Di domenica 10 ottobre 2021) Ne bastava un piccolo, ed aveva il potere di salvare, per grazia di Dio, la vita di tante persone. Perciò che quello che un tempo apparteneva al Santo frate di Assisi, veniva tagliato ogni volta. Accanto ai miracoli diretti, ottenuti per intercessione della sua persona ci sono, anche, quelli “indiretti”. Si tratta di guarigioni o L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 10 ottobre 2021) Ne bastava un piccolo, ed aveva il potere di salvare, per grazia di Dio, la vita di tante persone. Perciò che quello che un tempo apparteneva al Santo frate di Assisi, veniva tagliato ogni volta. Accanto aidiretti, ottenuti per intercessione della sua persona ci sono, anche, quelli “indiretti”. Si tratta di guarigioni o L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #3ottobre 1226 muore San Francesco d'Assisi, figura cardine della cristianità.… - _Carabinieri_ : 'Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impo… - UffiziGalleries : #4ottobre Festeggiamo #SanFrancesco con i dipinti di #BartolomeodellaGatta 1487 e #LudovicoCigoli 1596 L'ultimo s… - Fot_roca : RT @Pub_Hist: Francesco Guardi The Meeting of Pope Pius VI and Doge Paolo Renier at San Giorgio in Alga - RemigioRuberto : #PapaFrancesco Scritto da: Remigio Ruberto Basilica di San Pietro – Domenica, 10 ottobre 2021 Un tale, un uomo r… -