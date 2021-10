“Rigore discutibile, servono arbitri esperti” la polemica dopo Italia – Belgio! (Di domenica 10 ottobre 2021) L’Italia ha battuto 2-1 il Belgio e conquistato la medaglia di bronzo in Nations League, ma il Ct Martinez non sembra averla presa bene. Il Ct dei diavoli rossi ha poi commentato la partita in sala stampa, lanciando la polemica per il Rigore assegnato all’Italia queste le sue parole: “Certo è una sconfitta, ma bisogna anche analizzare gli aspetti positivi e globalmente la nostra prestazione lo è stata. Abbiamo reagito molto bene dopo lo svantaggio, la squadra ha mostrato coraggio e personalità. Abbiamo preso dei colpi, ma fino alla fine abbiamo avuto occasioni per tornare in partita e diversi giovani hanno fatto bene. Poi il calcio di Rigore è una decisione che non condivido. Noi comunque dovevamo fare meglio, al di là di queste decisioni discutibili“. Italia ... Leggi su rompipallone (Di domenica 10 ottobre 2021) L’ha battuto 2-1 il Belgio e conquistato la medaglia di bronzo in Nations League, ma il Ct Martinez non sembra averla presa bene. Il Ct dei diavoli rossi ha poi commentato la partita in sala stampa, lanciando laper ilassegnato all’queste le sue parole: “Certo è una sconfitta, ma bisogna anche analizzare gli aspetti positivi e globalmente la nostra prestazione lo è stata. Abbiamo reagito molto benelo svantaggio, la squadra ha mostrato coraggio e personalità. Abbiamo preso dei colpi, ma fino alla fine abbiamo avuto occasioni per tornare in partita e diversi giovani hanno fatto bene. Poi il calcio diè una decisione che non condivido. Noi comunque dovevamo fare meglio, al di là di queste decisioni discutibili“....

Il ct del Belgio Roberto Martinez si lamenta del rigore assegnato dall'arbitro serbo Jovanovic per fallo su Chiesa: "Bisogna responsabilizzare gli arbitri, perché non è intervenuto oggi quando l'arbitro aveva bisogna di una mano sul rigore che è discutibile. La frustrazione è cresciuta man mano".

Il ct dei Diavoli Rossi ha commentato quindi la partita in conferenza stampa, polemizzando anche sulassegnato agli azzurri: 'Certo è una sconfitta, ma bisogna anche analizzare gli aspetti ...'Bisogna responsabilizzare gli arbitri, perché non è intervenuto oggi quando l'arbitro aveva bisogna di una mano sulche è. La frustrazione è cresciuta man mano'. Il ct del Belgio Roberto Martinez si lamenta delassegnato dall'arbitro serbo Jovanovic per fallo su Chiesa. 'Io sono sempre ...Nelle due aree di rigore non siamo stati abbastanza tranquilli, ma globalmente la prestazione è stata positiva. live Belgio, Martinez: 'Rigore discutibile. Poi il calcio di rigore è una decisione che ...Italia-Belgio, le parole di Martinez. Queste le parole di Martinez dopo Italia-Belgio: "Certo è una sconfitta, ma bisogna anche analizzare gli aspetti positivi della prestazione.