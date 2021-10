Papa Francesco fa irruzione nella casa del GF Vip: telespettatori sotto choc (Di domenica 10 ottobre 2021) Un nuovo piccolo problemino per la regia del Grande Fratello Vip. Sul canale Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre), su cui è possibile seguire la diretta della casa per l’intera giornata, sono state infatti trasmesse per sbaglio, al posto delle quotidiane avventure dei concorrenti, le immagini di una conferenza di Papa Francesco. Papa Francesco.. al GF Vip! Il Grande Fratello Vip è ormai iniziato e i concorrenti trascorrono le giornate reclusi nella casa. Un grande lavoro per la regia del programma, che grazie la suo impegno permette di seguire per tutte le 24 ore le avventure dei nuovi inquilini. Un compito non facile, che a volte porta a commettere qualche errore. Su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre, infatti invece delle ... Leggi su howtodofor (Di domenica 10 ottobre 2021) Un nuovo piccolo problemino per la regia del Grande Fratello Vip. Sul canale Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre), su cui è possibile seguire la diretta dellaper l’intera giornata, sono state infatti trasmesse per sbaglio, al posto delle quotidiane avventure dei concorrenti, le immagini di una conferenza di.. al GF Vip! Il Grande Fratello Vip è ormai iniziato e i concorrenti trascorrono le giornate reclusi. Un grande lavoro per la regia del programma, che grazie la suo impegno permette di seguire per tutte le 24 ore le avventure dei nuovi inquilini. Un compito non facile, che a volte porta a commettere qualche errore. Su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre, infatti invece delle ...

Advertising

vaticannews_it : #9ottobre #PapaFrancesco chiede ai parlamentari un'inversione di rotta per raggiungere gli obiettivi previsti dall'… - antoniospadaro : Che cos'è il #Sinodo? Il pensiero di #papaFrancesco | Un contributo de La Civiltà Cattolica per l’apertura del Sino… - vaticannews_it : #PapaFrancesco all’Angelus: la fede senza carità è incompleta e rende tristi. Non viviamola come un rapporto di dov… - rossellaprandi1 : RT @BSalvarani: VERSO IL CAMMINO SINODALE 45 La tentazione dell’immobilismo.Questa parola è un veleno nella vita della Chiesa,“si è sempre… - RobertoMallegn1 : @Pontifex_it caro papa Francesco come stai. Io sono un tuo fedele e mi chiamo Roberto. Vorrei dire che ti seguo se… -