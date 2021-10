Pallanuoto | Euro Cup 2021-2022 | Vasas Budapest-Ortigia 8-7 Aretusei qualificati ai quarti!

(Di domenica 10 ottobre 2021) Nel secondo turno di qualificazione all’Cupdiun gol a 20? dalla sirena certifica il passaggio ai quarti dell’: nella terza ed ultima giornata del Girone F, che si è giocato a, la compagine italiana viene sconfitta per 7-8 dai magiari del, ma passa il turno al secondo posto. Nel primo quarto i magiari, che hanno bisogno di una vittoria con due gol di scarto, si portano subito sul 2-0, l’impatta sul 2-2 ma da quel momento si spegne la luce e glinon segnano per oltre 14?. I padroni di casa ne approfittano e vanno sul 7-2, score che pare compromettere la qualificazione dei siciliani. Sull’orlo del precipizio i siracusani si destano, riportandosi ...

Il campionato di serie A1, appena iniziato, si ferma subito per lasciare spazio alle secondo turno dei gironi di qualificazione della Champions League e dellaCup di. Si gioca fino a domenica 10 ottobre in sei concentramenti: 4 di Champions a Szolnok, Zagabria, Parigi e Spalato, 2 diCup a Palermo e Budapest. I campioni d'Italia della ......In grossa difficoltà si trova anche laCrema, che ha sei squadre e 70 tesserati. 'Utilizziamo la piscina per circa 160 ore al mese - spiega Massimo Parietti - prima pagavano 10l'ora, ...Il campionato di serie A1, appena iniziato, si ferma subito per lasciare spazio alle secondo turno dei gironi di qualificazione della Champions League e della Euro Cup di pallanuoto.CREMA - Tariffe di utilizzo degli spazi d’acqua aumentate anche del triplo (250% in più) e le società che utilizzano il centro natatorio comunale sono pronte a fare le valigie ...