Napoli, Mertens scalpita: è pronto, anche per un nuovo contratto (Di domenica 10 ottobre 2021) Dries Mertens ed il rinnovo di contratto col Napoli, una possibilità da non escludere dopo che l’attaccante ha ripreso la piena forma fisica. Il belga ha dovuto subire un intervento alla spalla il 4 luglio. Un problema che lo ha condizionato per tutta la scorsa stagione e che ne ha ridotto il rendimento. Le prolungate assenze di Osimhen, causa infortuni e Covid, hanno ritardato l’operazione di Mertens alla spalla, che troppo spesso gli impediva di muoversi così come voleva. Il nuovo Dries ora sta bene e si è messo a disposizione di Luciano Spalletti. Mertens ha segnato anche due gol in amichevole con la Primavera. Può sembrare poco, ma per un attaccante ritornare a prendere confidenza con il gol è sempre importante. Mertens, il rinnovo di ... Leggi su napolipiu (Di domenica 10 ottobre 2021) Driesed il rinnovo dicol, una possibilità da non escludere dopo che l’attaccante ha ripreso la piena forma fisica. Il belga ha dovuto subire un intervento alla spalla il 4 luglio. Un problema che lo ha condizionato per tutta la scorsa stagione e che ne ha ridotto il rendimento. Le prolungate assenze di Osimhen, causa infortuni e Covid, hanno ritardato l’operazione dialla spalla, che troppo spesso gli impediva di muoversi così come voleva. IlDries ora sta bene e si è messo a disposizione di Luciano Spalletti.ha segnatodue gol in amichevole con la Primavera. Può sembrare poco, ma per un attaccante ritornare a prendere confidenza con il gol è sempre importante., il rinnovo di ...

