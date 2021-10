Napoli, agguato a Secondigliano: ucciso 19enne (Di domenica 10 ottobre 2021) Un ragazzo di 19 anni, Luigi Giuseppe Fiorillo, pregiudicato, è stato ucciso la scorsa notte a Napoli a colpi di arma da fuoco. Il corpo senza vita di Fiorillo è stato trovato dagli agenti della Polizia di Stato in via dell’Arco, nel quartiere Secondigliano, intervenuti a seguito della segnalazione dell’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco poco prima di mezzanotte. Il 19enne è stato raggiunto da circa 10 colpi. Il corpo è stato portato all’istituto di medicina legale del Secondo policlinico, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Indaga la Squadra mobile di Napoli. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 10 ottobre 2021) Un ragazzo di 19 anni, Luigi Giuseppe Fiorillo, pregiudicato, è statola scorsa notte aa colpi di arma da fuoco. Il corpo senza vita di Fiorillo è stato trovato dagli agenti della Polizia di Stato in via dell’Arco, nel quartiere, intervenuti a seguito della segnalazione dell’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco poco prima di mezzanotte. Ilè stato raggiunto da circa 10 colpi. Il corpo è stato portato all’istituto di medicina legale del Secondo policlinico, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Indaga la Squadra mobile di. L'articolo proviene da Italia Sera.

