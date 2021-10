Milan scatenato: tripletta da scudetto! I dettagli (Di domenica 10 ottobre 2021) Il Milan ha iniziato a lavorare per regalare a Stefano Pioli la rosa migliore possibile e Paolo Maldini si sta già muovendo in questo senso. In primis, attenzione a Brahim Diaz, il cui riscatto è fissato a 22 milioni di euro, ma il Real Madrid potrebbe riportarlo a casa. Diaz Milan calciomercato Grande attenzione anche Lorenzo Lucca, il cui valore sul calciomercato è da 10 milioni di euro e i rossoneri vogliono anticipare la concorrenza, effettuando il suo acquisto a gennaio. Un terzo nome che il Milan sta valutando è quello di Yacine Adli. Un’opzione tutta da valutare, per un assalto allo scudetto che potrebbe concretizzarsi sempre più settimana dopo settimana. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 10 ottobre 2021) Ilha iniziato a lavorare per regalare a Stefano Pioli la rosa migliore possibile e Paolo Maldini si sta già muovendo in questo senso. In primis, attenzione a Brahim Diaz, il cui riscatto è fissato a 22 milioni di euro, ma il Real Madrid potrebbe riportarlo a casa. Diazcalciomercato Grande attenzione anche Lorenzo Lucca, il cui valore sul calciomercato è da 10 milioni di euro e i rossoneri vogliono anticipare la concorrenza, effettuando il suo acquisto a gennaio. Un terzo nome che ilsta valutando è quello di Yacine Adli. Un’opzione tutta da valutare, per un assalto allo scudetto che potrebbe concretizzarsi sempre più settimana dopo settimana. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Milan scatenato Milan scatenato: tripletta da scudetto sul calciomercato Il Milan pianifica il futuro e si muove sul calciomercato, a caccia di profili ideali al gioco di Pioli. Tripla mossa che potrebbe cambiare le gerarchie Maldini © Getty ImagesIl Milan studia le mosse da effettuare sul calciomercato e anche questa volta Paolo Maldini potrebbe fare centro per regalare a Stefano Pioli la rosa migliore possibile. Il dirigente rossonero non ha ...

Il bilancino Milan! ... ma non un miraggio come dicono, in ballo ci sono sempre 12 punti e un Liverpool scatenato! Se il ... Discorso Campionato: è qui che il Milan si mostra e sta dimostrando che la strada seguita è quella ...

Milan scatenato: tripletta da scudetto sul calciomercato CalcioMercato.it Milan scatenato: tripletta da scudetto sul calciomercato Il Milan pianifica il futuro e si muove sul calciomercato, a caccia di profili ideali al gioco di Pioli. Tripla mossa di Pioli in entrata ...

Cairo non fa pietà a nessuno, il suo sfogo su Belotti scatena i social La proposta del patron del Torino sull'indennizzo per chi perde i giocatori a parametro zero non piace ai tifosi ...

