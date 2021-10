“Mi scambiano per la mamma del bimbo”: l’incredibile storia di Gemma – nonna ad un’età da record (Di domenica 10 ottobre 2021) Ci sono moltissime storie nel mondo che vedono protagoniste delle giovani donne, che nonostante la giovane età sono già diventate nonne. Una di queste storie è quella che vede protagonista Gemma Skinner, che è diventata nonna all’età di appena 33 anni. Leggi anche -> Alla scoperta della “nonna” più hot del mondo: indovinereste quanti anni ha? Ovviamente a nessuno verrebbe in mente, vedendola con il passeggino, che il piccolo sia il nipote e non il figlio. La stessa Gemma rivela: “Tutti mi scambiano per la mamma del bimbo“. Ma il neonato è proprio il nipote, infatti la figlia di Gemma (Maizie, di appena 17 anni) ha dato alla luce il pargoletto la scorsa settimana. All’inizio la stessa Gemma Skinner era un po’ ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 10 ottobre 2021) Ci sono moltissime storie nel mondo che vedono protagoniste delle giovani donne, che nonostante la giovane età sono già diventate nonne. Una di queste storie è quella che vede protagonistaSkinner, che è diventataall’età di appena 33 anni. Leggi anche -> Alla scoperta della “” più hot del mondo: indovinereste quanti anni ha? Ovviamente a nessuno verrebbe in mente, vedendola con il passeggino, che il piccolo sia il nipote e non il figlio. La stessarivela: “Tutti miper ladel“. Ma il neonato è proprio il nipote, infatti la figlia di(Maizie, di appena 17 anni) ha dato alla luce il pargoletto la scorsa settimana. All’inizio la stessaSkinner era un po’ ...

