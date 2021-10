Memo Remigi, la verità sul figlio Stefano: il matrimonio fallito (Di domenica 10 ottobre 2021) Stefano Remigi, figlio di Memo Remigi e di Lucia Russo, è stato sposato con l’attrice Francesca Cavallin: la coppia ha anche avuto due figli ma, nel 2017, la loro storia si è conclusa dopo diversi anni. Stefano Remigi con il padre Memo (screenshot video)Stefano Remigi è il figlio di Memo Remigi e Lucia Russo. Il padre Memo è un celebre cantante e conduttore, mentre la madre Lucia è stata una giornalista ed è morta lo scorso gennaio. Anche Stefano si è fatto strada nel mondo dello spettacolo ed oggi è un affermato regista. Stefano ha avuto una lunga storia d’amore con l’attrice Francesca Cavallin, ... Leggi su ck12 (Di domenica 10 ottobre 2021)die di Lucia Russo, è stato sposato con l’attrice Francesca Cavallin: la coppia ha anche avuto due figli ma, nel 2017, la loro storia si è conclusa dopo diversi anni.con il padre(screenshot video)è ildie Lucia Russo. Il padreè un celebre cantante e conduttore, mentre la madre Lucia è stata una giornalista ed è morta lo scorso gennaio. Anchesi è fatto strada nel mondo dello spettacolo ed oggi è un affermato regista.ha avuto una lunga storia d’amore con l’attrice Francesca Cavallin, ...

