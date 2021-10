Mancini: “Oggi i ragazzi hanno giocato molto bene. Abbiamo diverse soluzioni a centrocampo” (Di domenica 10 ottobre 2021) Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato così dopo il successo sul Belgio ai microfoni di Rai Sport: “L’Italia dell’Europeo lo era anche contro la Spagna ma in dieci è difficile giocare le partite. E’ chiaro che ci ha creato quel problema lì, sennò sarebbe stata una partita come Oggi. Oggi hanno giocato molto bene, sono stati bravi”. A centrocampo avete fatto benissimo anche con assenze pesanti come Jorginho e Verratti. Segnale importante?“Abbiamo diverse soluzioni con giocatori con diverse qualità. Oggi hanno dimostrato di saper fare bene”. Foto: Twitter Azzurri L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 ottobre 2021) Roberto, ct dell’Italia, ha parlato così dopo il successo sul Belgio ai microfoni di Rai Sport: “L’Italia dell’Europeo lo era anche contro la Spagna ma in dieci è difficile giocare le partite. E’ chiaro che ci ha creato quel problema lì, sennò sarebbe stata una partita come, sono stati bravi”. Aavete fatto benissimo anche con assenze pesanti come Jorginho e Verratti. Segnale importante?“conri conqualità.dimostrato di saper fare”. Foto: Twitter Azzurri L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Azzurri : #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Belgio ?? Oggi, ore 15.00 ??? Juventu… - Azzurri : ?? #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadi… - sportface2016 : +++#Mancini: 'Oggi #Donnarumma giocava per l'#Italia, non per il #Psg. E l'#Italia viene sopra tutto+++ #ItaliaSpagna #NationsLeague - CalcioPillole : ??????? Ecco le dichiarazioni del CT dell'#Italia Roberto #Mancini, al termine della vittoria contro il #Belgio nella… - NuovoNando : RT @menorajola: #Donnarumma capitano è un apostrofo rosa tra le parole #PandoraPapers #Mancini e #Raiola ieri, oggi e domani -