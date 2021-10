Malpezzi sui fascisti | ' A destra troppe timidezze nel censurare le aggressioni'

(Di domenica 10 ottobre 2021) Non sono mancati gli insulti a Mario Draghi, ai sindacati e ai giornalisti. Tra fumogeni, bandiere tricolori e saluti romani, imanifestanti contro il Green Pass si sono radunati a migliai in Piazza ...

La presidente dei senatori del Pd Simona, questa mattina a Sky Agenda ha espresso tutta la sua rabbia: "Il mondo della politica non può stare a guardare". "Le immagini delle violenze di ieri ...... alle ore 16,30, presso la sede nazionale delle Acli, a Roma, e in diretta streamingcanali ... Ruolo e iniziativa della politica e delle parti sociali" con Simona, capogruppo del Partito ...La presidente dei senatori democratici: "Mi domando se con questi presupposti la destra abbia la credibilità necessaria per guidare il Paese".Mercoledì 13 ottobre, alle ore 16,30, presso la sede nazionale delle Acli, a Roma, e in diretta streaming sui canali social dell'associazione, si terrà il convegno "Donne, lavoro e pandemia", organizz ...