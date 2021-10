LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: Casper Pedersen punta a confermarsi, l’Italia punta su Pasqualon (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08 Diversi sono i nomi importanti rispetto all’ultima edizione: sono presenti corridori di spicco come il vincitore della Milano-Sanremo Jasper Stuyven, il campione olimpico 2016 Greg Van Avermaet, il francese Anthony Turgis. 13.05 Un percorso piuttosto mosso e accidentato quello della storica classica francese: negli ultimi 50 chilometri non ci sarà un attimo di tranquillità con gli strappi e i tratti di pavé che renderanno ostica la corsa per tutti. 13.02 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 125° edizione della Parigi-Tours che quest’anno prevede un percorso rivisitato- La presentazione della 125° edizione della Parigi-Tours Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.08 Diversi sono i nomi importanti rispetto all’ultima edizione: sono presenti corridori di spicco come il vincitore della Milano-Sanremo Jasper Stuyven, il campione olimpico 2016 Greg Van Avermaet, il francese Anthony Turgis. 13.05 Un percorso piuttosto mosso e accidentato quello della storica classica francese: negli ultimi 50 chilometri non ci sarà un attimo di tranquillità con gli strappi e i tratti di pavé che renderanno ostica la corsa per tutti. 13.02 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella 125° edizione dellache quest’anno prevede un percorso rivisitato- La presentazione della 125° edizione dellaBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Parigi-Tours #DIRETTA: #aggiornamenti - Lokiseyes : Effettivamente era da gennaio che non lo vedevo. Tralasciando le foto a Parigi, le varie live che ha fatto durante… - IPhorbice : @nonleggerlo Una delle canzoni più belle e più brutte allo stesso tempo. Exchpoptrue (li ho visti pure live a Parigi per caso) - Chromaticaopsx : Ora fa la live session di r** a parigi - archivetro : 'Mentre #Christo e #JeanneClaude non erano con noi per vedere L'Arc de Triomphe #Wrapped completato, il loro spirit… -