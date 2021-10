In Liguria crolla la mortalità da Covid | da giugno meno di un decesso al giorno

Advertising

ilsecoloxix : In #Liguria crolla la mortalità da #COVID19: da giugno meno di un decesso al giorno - wisebenefit : RT @localteamtv: Alluvione Rossiglione (Ge): crolla albero, paese isolato #Rossiglione #Maltempo #Liguria - emiliobolles : RT @Nonnepossopi1: Liguria, crolla una corsia di un viadotto su autostrada A6 nel savonese direzione Torino: 'Nessun veicolo coinvolto'. To… - Nonnepossopi1 : Liguria, crolla una corsia di un viadotto su autostrada A6 nel savonese direzione Torino: 'Nessun veicolo coinvolto… - Svillaramirez1 : RT @localteamtv: Alluvione Rossiglione (Ge): crolla albero, paese isolato #Rossiglione #Maltempo #Liguria -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria crolla

Il Secolo XIX

Su un altro gruppo nato su Telegram, " No green pass", l'utente "Arieterosso" ha ... Se questo viene fatto in ogni banca italiana, l'intero sistema bancarionel giro di 48 ore e Draghi (...Genova " La mortalità dei pazienti liguri positivi al Covid è crollata. Un trend costante negli ultimi mesi, con la curva dei decessi in picchiata a cominciare da maggio, quando la campagna vaccinale ...Piumini e coperte pronti all'uso. Il freddo, che già qualche segnale di presenza aveva dato nei giorni scorsi, è ...Emerge una telefonata risalente a 2019 in cui il governatore ligure si rivolge al CEO di Aspi Roberto Tomasi, con toni piuttosto caldi ...