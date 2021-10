Fury è sempre il re dei massimi Wbc, al tappeto Wilder (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - Tyson Fury resta il campione del mondo dei pesi massimi Wbc. L'inglese ha sconfitto sabato sera a Las Vegas per la seconda volta consecutiva Deontay Wilder, per ko nell'undicesimo round, al termine di un incontro appassionante. Il 33enne britannico, ancora imbattuto in 32 incontri, compreso un contestatissimo pareggio concesso nel dicembre 2018 contro l'americano che ha poi battuto nel febbraio 2020, ha dominato il match anche se non è mancato il brivido. Per due volte, al quarto round, Fury è caduto a terra ma si è rialzato. Leggi su agi (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - Tysonresta il campione del mondo dei pesiWbc. L'inglese ha sconfitto sabato sera a Las Vegas per la seconda volta consecutiva Deontay, per ko nell'undicesimo round, al termine di un incontro appassionante. Il 33enne britannico, ancora imbattuto in 32 incontri, compreso un contestatissimo pareggio concesso nel dicembre 2018 contro l'americano che ha poi battuto nel febbraio 2020, ha dominato il match anche se non è mancato il brivido. Per due volte, al quarto round,è caduto a terra ma si è rialzato.

Advertising

fabioct_ : Da un paio di mesi ho iniziato a fare boxe e posso affermare con assoluta certezza che sia lo sport fisicamente più… - andmargheritoni : Wilder ha dato l'impressione di essere un ex pugile, Fury l'ha cucinato a fuoco lento ed è sempre stato in controll… - FlazzKKK : @bettergiovanni È la replica del secondo match ma con quel 4° round di mezzo dove è stato vinto da wilder, ma nel r… - AlexMCM : Wilder o Fury? Sono passati 2 mesi o giù di lì e io sono sempre più convinto che vinca #Wilder Che dite? La miglior… - o0_Alexx_o0 : @jackbrunelli1 Ci si sente stasera, però peccato che DAZN non trasmetta il super match di Tyson Fury... Alla fine s… -