Filippi: “I ragazzi sono stati strepitosi, Doda ok. Gialli? Noi poco lucidi” (Di domenica 10 ottobre 2021) Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Palermo al termine del match contro il Foggia Leggi su mediagol (Di domenica 10 ottobre 2021) Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Palermo al termine del match contro il Foggia

Advertising

Mediagol : Filippi: “I ragazzi sono stati strepitosi, Doda ok. Gialli? Noi poco lucidi” - Mediagol : Filippi: “I ragazzi devono continuare così. Floriano e Fella insieme” - MattewGra : Inquadrano il tavolo. La De Filippi che mette in sfida i ragazzi per la casa sporca, qua li avrebbe eliminati tutti ?? #GFVIP - Annac29729757 : @cazznesoio Meravigliosa...se non ci fanno vedere Giulia che balla per i ragazzi di amici 21, facciamo una petizion… - CSGIDM : Il Club delle #Scienze è un’iniziativa #culturale che accoglie i ragazzi di tutte le classi dei #Licei #Classico e… -