Dopo 360 anni torna alla luce lo spartito originale dell’Ercole in Tebe (Di domenica 10 ottobre 2021) Ha da poco compiuto 360 anni la prima esecuzione musicale di Ercole in Tebe di Giovanni Andrea Moniglia e Jacopo Melani che ha celebrato la fine dei lavori al Teatro della Pergola di Firenze, aperto quattro anni prima, nel 1657. La scoperta dello spartito originale è avvenuta grazie a un lavoro di ricerca durato più di un anno e che ha intrecciato diverse realtà della cultura, non solo del nostro Paese, coordinato da Samuele Lastrucci, insieme a Dimitri Betti, Giulio Geti, Umberto Cerini. Questa squadra ha lavorato alla trascrizione, al confronto, all’analisi degli unici quattro testimoni oggi esistenti di Ercole in Tebe, quattro manoscritti di bellissima grafia, non autografi, ma di ottimi copisti, sparsi per il mondo. L’opera viene così riproposta ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 10 ottobre 2021) Ha da poco compiuto 360la prima esecuzione musicale di Ercole indi GiovAndrea Moniglia e Jacopo Melani che ha celebrato la fine dei lavori al Teatro della Pergola di Firenze, aperto quattroprima, nel 1657. La scoperta delloè avvenuta grazie a un lavoro di ricerca durato più di un anno e che ha intrecciato diverse realtà della cultura, non solo del nostro Paese, coordinato da Samuele Lastrucci, insieme a Dimitri Betti, Giulio Geti, Umberto Cerini. Questa squadra ha lavoratotrascrizione, al confronto, all’analisi degli unici quattro testimoni oggi esistenti di Ercole in, quattro manoscritti di bellissima grafia, non autografi, ma di ottimi copisti, sparsi per il mondo. L’opera viene così riproposta ...

fantasuka : @IlConigli0 Se non l'hai mai giocato goditelo perché è splendido Tra l'altro mi fa proprio strano vedere AW su PS d… - klemkl : @matteosalvinimi Dopo un'ora dal suo tweet....360 like. Ci pensi Senatore, ci pensi. - fabrizio1972b : RT @evelynbani: @borghi_claudio @zaiapresidente @M_Fedriga Mi spiace per te Borghi,ma dopo avere osannato le misure più restrittive,sputato… - evelynbani : @borghi_claudio @zaiapresidente @M_Fedriga Mi spiace per te Borghi,ma dopo avere osannato le misure più restrittive… - Luca24630148 : @isabfont @renatobrunetta @nuova_venezia Perché i dipendenti della PA (gran parte) che già erano dei bighelloni pri… -