Disordini a Roma | arrestati Fiore e Castellino

(Di domenica 10 ottobre 2021) – Con gli esponenti di Forza Nuova sono state arrestate altre 10 persone – Roberto(nella foto), fondatore di Forza Nuova, e Giuliano, capono del movimento estremista, sono statinella notte insieme a altre dieci persone in una retata decisa dopo i gravi incidenti avvenuti nel centro diin occasione della manifestazione contro il Green Pass. La decisione della questura è avvenuta su disposizione della procura visto quanto avvenuto fra piazza del Popolo e altre zone del centro, e per l’assalto alla sede della Cgil in corso d’Italia, e il ferimento di alcuni poliziotti e carabinieri. Continuano le indagini, controllando le telecamere di videosorveglianza della zona per individuare le responsabilità di altre persone coinvolte nei. Sono tre i ...

Ultime Notizie dalla rete : Disordini Roma

Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dopo iavvenuti ae l'assalto alla sede nazionale del sindacato avvenuto nel corso di una manifestazione 'No pass'. In ...però sarebbero stati alimentati da gruppi di estrema destra, che da tempo hanno ... lo stesso sindacato insieme a Cisl e Uil hanno in programma per sabato 16 ottobre auna " ...Un'"inquietante carica eversiva". usa queste parole la ministra dell'interno Luciana lamorgese, per descrivere quanto accaduto a Roma durante la manifestazione No green pass. L'allarme su possibili vi ..."La violenza è sempre ingiustificata" fa sapere Matteo Salvini. Draghi: "Proseguiremo nella campagna vaccinale" ...