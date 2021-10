Daniel Ricciardo, la McLaren cambia motore: partirà dietro Sainz (Di domenica 10 ottobre 2021) Il ballo delle strategie muove anche la McLaren. La scuderia papaya, dopo le qualifiche del Gran Premio di Turchia che si sono concluse nella giornata di ieri, si è trovata a dover modificare i piani per la gara. Il cambio di programma riguarda proprio Daniel Ricciardo: gli arancioni hanno deciso di cambiare la Power Unit sulla monoposto del pilota australiano. È il quarto motore stagione, quindi il corridore ex Red Bull partirà in fondo alla griglia di partenza dietro alla Ferrari di Carlos Sainz. Daniel Ricciardo, la McLaren ha deciso per il cambio di Power Unit: partirà dietro Carlos Sainz Le qualifiche di ieri hanno riscritto tutte le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Il ballo delle strategie muove anche la. La scuderia papaya, dopo le qualifiche del Gran Premio di Turchia che si sono concluse nella giornata di ieri, si è trovata a dover modificare i piani per la gara. Il cambio di programma riguarda proprio: gli arancioni hanno deciso dire la Power Unit sulla monoposto del pilota australiano. È il quartostagione, quindi il corridore ex Red Bullin fondo alla griglia di partenzaalla Ferrari di Carlos, laha deciso per il cambio di Power Unit:CarlosLe qualifiche di ieri hanno riscritto tutte le ...

Advertising

McLarenF1 : Daniel Ricciardo finishes a damp FP3 in P14, Lando in P15. #TurkishGP ???? - AdamRathjen : @cryptocom @AstonMartinF1 Daniel Ricciardo #CryptoF1 - giovaafcim7 : Daniel Ricciardo alla Sergio Perez in Bahrain - ghostxwithxsoul : RT @MicheleMassa20: RT per spaventare Daniel Ricciardo che si ritrova di nuovo vicino a quest’uomo - thfcbvb : DANIEL RICCIARDO IS SO HOT -

Ultime Notizie dalla rete : Daniel Ricciardo Formula 1 - GP Turchia, la griglia di partenza l'ultima fila, per l'occasione, sarà composta da Carlos Sainz e Daniel Ricciardo, entrambi costretti a scattare dal fondo per l'installazione in vetta della quarta power unit completa del campionato. ...

F1, GP Turchia 2021: la griglia di partenza Tredicesimo George Russell della Williams, seguono Mick Schumacher della Haas, Daniel Ricciardo della McLaren e Nicholas Latifi della Williams. Chiudono lo schieramento le Alfa Romeo - Sauber di ...

McLaren 720S Daniel Ricciardo: edizione speciale per la doppietta di Monza La Gazzetta dello Sport F1 | McLaren, quarta power unit stagionale per Ricciardo: scatterà dal fondo Al termine delle qualifiche andate in scena ieri pomeriggio sul tracciato dell'istanbul, McLaren ha deciso di montare la quarta power unit della stagione sulla monoposto di Daniel Ricciardo, aspetto c ...

Nuovo motore per Ricciardo: parte dal fondo dietro Sainz La McLaren si aspettava di essere in difficoltà rispetto alla Ferrari in Turchia, ma l’eliminazione di Daniel Ricciardo in Q1 (grazie anche alla zampata di Sainz, sicuro a priori di dover partire ulti ...

l'ultima fila, per l'occasione, sarà composta da Carlos Sainz e, entrambi costretti a scattare dal fondo per l'installazione in vetta della quarta power unit completa del campionato. ...Tredicesimo George Russell della Williams, seguono Mick Schumacher della Haas,della McLaren e Nicholas Latifi della Williams. Chiudono lo schieramento le Alfa Romeo - Sauber di ...Al termine delle qualifiche andate in scena ieri pomeriggio sul tracciato dell'istanbul, McLaren ha deciso di montare la quarta power unit della stagione sulla monoposto di Daniel Ricciardo, aspetto c ...La McLaren si aspettava di essere in difficoltà rispetto alla Ferrari in Turchia, ma l’eliminazione di Daniel Ricciardo in Q1 (grazie anche alla zampata di Sainz, sicuro a priori di dover partire ulti ...