Crea estensione browser contro dipendenza da Facebook, bandito a vita dal social (Di domenica 10 ottobre 2021) Mai combattere la dipendenza da Facebook e dalle sue sponsorizzazioni come fatto da Louis Barclay che per questo è stato bandito a vita dal social network ed ha anche ricevuto una lettera di diffida perché elimini la usa estensione. Louis Barclay è uno sviluppatore che ha Creato un'estensione per i browser chiamata "Unfollow Everything" che ha permesso agli utenti di cancellare i loro feed di notizie, amici, pagine e gruppi di Facebook, tutto in una volta. L'estensione non ha eliminato l'amicizia o le pagine, semplicemente non le avrebbe fatte apparire nel feed di notizie. Facebook non smette di stupire (in negativo) La dipendenza da Facebook non va ...

