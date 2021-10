Covid, ultime news. Federfarma: "Pronti a decine di migliaia tamponi in più". LIVE (Di domenica 10 ottobre 2021) La rete delle farmacie italiane assicura la collaborazione in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass sul posto di lavoro. Le Regioni temono il caos in molti settori e propongono di allungare la validità dei tamponi antigenici a 72 ore. Ieri assalto di neofascisti e no-vax alla sede della Cgil a Roma, a margine della protesta contro il certificato verde. Il segretario Landini: "Non ci intimidite" Leggi su tg24.sky (Di domenica 10 ottobre 2021) La rete delle farmacie italiane assicura la collaborazione in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass sul posto di lavoro. Le Regioni temono il caos in molti settori e propongono di allungare la validità deiantigenici a 72 ore. Ieri assalto di neofascisti e no-vax alla sede della Cgil a Roma, a margine della protesta contro il certificato verde. Il segretario Landini: "Non ci intimidite"

