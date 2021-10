Covid: Letta, ‘appello a professori, in aula parlate di cosa è successo con il fascismo’ (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott (Adnkronos) – Di quello che è accaduto ieri, con l’assalto alla sede della Cgil, “bisogna parlare tanto, vorrei ne parlassero domani nelle scuole. Faccio un appello ai professori: domani cominciate la lezione raccontando quello che è successo un secolo fa, così che quello che è successo aiuti ad alzare il livello di consapevolezza. Sono cose conosciute, diverse ma gravissime”. Lo ha detto Enrico Letta a Mezz’ora in più. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott (Adnkronos) – Di quello che è accaduto ieri, con l’assalto alla sede della Cgil, “bisogna parlare tanto, vorrei ne parlassero domani nelle scuole. Faccio un appello ai: domani cominciate la lezione raccontando quello che èun secolo fa, così che quello che èaiuti ad alzare il livello di consapevolezza. Sono cose conosciute, diverse ma gravissime”. Lo ha detto Enricoa Mezz’ora in più. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

