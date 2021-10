Calciomercato Juventus, Szczesny in aria di addio: già pronto il sostituto (Di domenica 10 ottobre 2021) Partenza ad handicap della Juventus: tutta colpa di Szczesny? La stagione di Wojciech Szcz?sny fin qui è stata molto deludente, a causa di alcuni errori grossolani soprattutto nelle prima partite di campionato, che hanno poi condizionato l’avvio non troppo convincente della Juventus in Serie A. Giunto alla quinta stagione in bianconero, il portiere polacco non aveva mai fatto dubitare di sé e delle proprie capacità, risultando fondamentale in parecchi dei successi degli ultimi anni. Sono, infatti, ben 110 le presenze con la maglia della Vecchia Signora, condite da soltanto 102 gol subiti e tantissime parate decisive di cui ci si ricorda ancora a distanza di anni. LEGGI ANCHE: Juventus, dopo la sosta il rientro degli infortunati: tutte le alternative di Allegri Adesso, però, stando a quanto riportato da ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Partenza ad handicap della: tutta colpa di? La stagione di Wojciech Szcz?sny fin qui è stata molto deludente, a causa di alcuni errori grossolani soprattutto nelle prima partite di campionato, che hanno poi condizionato l’avvio non troppo convincente dellain Serie A. Giunto alla quinta stagione in bianconero, il portiere polacco non aveva mai fatto dubitare di sé e delle proprie capacità, risultando fondamentale in parecchi dei successi degli ultimi anni. Sono, infatti, ben 110 le presenze con la maglia della Vecchia Signora, condite da soltanto 102 gol subiti e tantissime parate decisive di cui ci si ricorda ancora a distanza di anni. LEGGI ANCHE:, dopo la sosta il rientro degli infortunati: tutte le alternative di Allegri Adesso, però, stando a quanto riportato da ...

