Berardi: "In estate volevo andare via dal Sassuolo. Ora darò il 100%" (Di domenica 10 ottobre 2021) Domenico Berardi, esterno offensivo dell'Italia, ha parlato dopo la vittoria in Nations League degli Azzurri, parlando anche del mercato la scorsa estate. Queste le sue parole a SportMediaset: "Abbiamo vinto con merito, siamo felici. Ci tenevamo a chiudere questo torneo con una vittoria. Serve per crescere, serve a farci capire che siamo competitivi con tutti. Abbiamo creato una bella ossatura per i Mondiali". Sul mercato: "Cosa è accaduto la scorsa estate? volevo andare via dal Sassuolo, ma ora che sono rimasto al darò il 100% e al mercato penseremo più avanti". Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

