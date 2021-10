Amici 21 non va in onda oggi domenica 10 ottobre 2021, cos’è successo e quando torna: data e orario della diretta tv (Di domenica 10 ottobre 2021) Cambio di programma per Amici, il talent show di successo di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. oggi i telespettatori dovranno fare a meno delle prove dei giovani talenti, delle sfide e delle maglie sospese perché Amici non andrà in onda. Il motivo? Gli azzurri di Roberto Mancini, nonostante non siano riusciti ad aggiudicarsi la finale, oggi pomeriggio dovranno scendere in campo per il terzo e il quarto posto della Nations League. E’ per questo che Mediaset ha pensato bene di ‘stravolgere’ tutto il palinsesto. Amici oggi domenica 10 ottobre 2021 non va in onda: ecco perché A causa della partita, l’azienda ha pensato bene di non “costringere il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 ottobre 2021) Cambio di programma per, il talent show didi Canale 5 condotto da Maria De Filippi.i telespettatori dovranno fare a meno delle prove dei giovani talenti, delle sfide e delle maglie sospese perchénon andrà in. Il motivo? Gli azzurri di Roberto Mancini, nonostante non siano riusciti ad aggiudicarsi la finale,pomeriggio dovranno scendere in campo per il terzo e il quarto postoNations League. E’ per questo che Mediaset ha pensato bene di ‘stravolgere’ tutto il palinsesto.10non va in: ecco perché A causapartita, l’azienda ha pensato bene di non “costringere il ...

