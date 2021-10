Amici 21: Deddy ha rivelato ‘Alex mi piace un sacco' (Di domenica 10 ottobre 2021) Deddy è uno degli ex concorrenti di Amici 20 che sta attualmente avendo maggior successo. Il giovane cantante infatti ha da poco fatto uscire il suo nuovo album intitolato 'Il cielo contromano su Giove' che dimostra a pieno quanto sia cresciuto dopo la fine del talent show. Chiaramente il successo del cantante è legato alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e proprio per questo continua a seguire il programma anche ora che non è un concorrente. Deddy infatti ha svelato nel corso di un'intervista rilasciata al sito Whoopsee.it di seguire Amici 21 e di avere anche un preferito. Deddy tifa per Alex di Amici 21 Deddy ha svelato di seguire con passione la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, programma che lo scorso ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 10 ottobre 2021)è uno degli ex concorrenti di20 che sta attualmente avendo maggior successo. Il giovane cantante infatti ha da poco fatto uscire il suo nuovo album intitolato 'Il cielo contromano su Giove' che dimostra a pieno quanto sia cresciuto dopo la fine del talent show. Chiaramente il successo del cantante è legato alla sua partecipazione addi Maria De Filippi e proprio per questo continua a seguire il programma anche ora che non è un concorrente.infatti ha svelato nel corso di un'intervista rilasciata al sito Whoopsee.it di seguire21 e di avere anche un preferito.tifa per Alex di21ha svelato di seguire con passione la nuova edizione didi Maria De Filippi, programma che lo scorso ...

