Aereo con paracadutisti a bordo precipita al suolo: 16 morti, numerosi feriti. Le prime immagini (Di domenica 10 ottobre 2021) Un disastro Aereo si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 10 ottobre, in Russia. Un veivolo che stava trasportando un gruppo di paracadutisti è precipitato al suolo: numerosi i morti, ma vengono riportati anche dei sopravvissuti allo schianto. Dai social network arrivano i primi video della tragedia. Aereo precipita in Russia: a bordo 20 paracadutisti e i piloti La notizia viene battuta dalle agenzie internazionali in questi minuti: un Aereo con a bordo un gruppo di 20 paracadutisti si è schiantato al suono nella regione russa di Tatarstan. Il veivolo, un Let-L410 Turbolet di proprietà di un Aereo club, è partito dalla città di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Un disastrosi è verificato nella mattinata di oggi, domenica 10 ottobre, in Russia. Un veivolo che stava trasportando un gruppo dito al, ma vengono riportati anche dei sopravvissuti allo schianto. Dai social network arrivano i primi video della tragedia.in Russia: a20e i piloti La notizia viene battuta dalle agenzie internazionali in questi minuti: uncon aun gruppo di 20si è schiantato al suono nella regione russa di Tatarstan. Il veivolo, un Let-L410 Turbolet di proprietà di unclub, è partito dalla città di ...

