VIDEO – Napoli | “Scelgo assessori in libertà e autonomia” Apertura alle donne

"La giunta è una mia prerogativa istituzionale che intendo esercitare in piena libertà ed autonomia. Parametri? È una mia scelta autonoma. Le donne avranno un peso? Ce l'hanno già…". Vincenzo Napoli non si sbilancia sulla composizione della giunta. Due le 'leggi della fisica' che sarà chiamato in qualche misura a rispettare: l'equilibrio di coalizione (7 liste in Consiglio, 6 nel caso in cui Salerno Giovani togliesse il seggio conteso a 'Per') e la presenza femminile. A tal proposito le consigliere elette si sono posizionate secondo questa classifica particolare: 1.451 Paki Memoli (Campania Libera); 943 Paola De Roberto (Salerno Giovani); 937 Gaetana Falcone (Moderati); 906 Vittoria Cosentino (Progressisti); 781 Tea Siano (Salerno Con Voi).

