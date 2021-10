Uomini e Donne, Ida Platano smaschera Marcello: il cavaliere è già fidanzato? (Di sabato 9 ottobre 2021) Nonostante le ottime premesse, la frequentazione tra i due volti noti del trono over di Uomini e Donne Ida Platano e Marcello Messina è finita molto presto e molto male. Nel corso dell’ultima puntata del talk-show andata in onda su Canale 5, infatti, la donna ha smascherato il cavaliere, accusandolo di non aver avuto alcun desiderio di lei e di essere quasi scappato dopo che erano stati insieme. Ma non finisce qui, perché Marcello stando ai rumors sarebbe già fidanzato. Uomini e Donne, Ida Platano smaschera Marcello Messina “All’inizio della serata l’ho visto frenato. Io ho deciso di lasciarmi andare e siamo stati insieme” ha dichiarato candidamente Ida ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 ottobre 2021) Nonostante le ottime premesse, la frequentazione tra i due volti noti del trono over diIdaMessina è finita molto presto e molto male. Nel corso dell’ultima puntata del talk-show andata in onda su Canale 5, infatti, la donna hato il, accusandolo di non aver avuto alcun desiderio di lei e di essere quasi scappato dopo che erano stati insieme. Ma non finisce qui, perchéstando ai rumors sarebbe già, IdaMessina “All’inizio della serata l’ho visto frenato. Io ho deciso di lasciarmi andare e siamo stati insieme” ha dichiarato candidamente Ida ...

