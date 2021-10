Una cordata bergamasca per realizzare il nuovo rondò dell’A4 (Di sabato 9 ottobre 2021) Aggiudicazione provvisoria al tandem Suardi-Bergamelli. Un appalto da 29,5 milioni, lavori al via per fine 2021, dureranno 2 anni. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 9 ottobre 2021) Aggiudicazione provvisoria al tandem Suardi-Bergamelli. Un appalto da 29,5 milioni, lavori al via per fine 2021, dureranno 2 anni.

Advertising

filipporonco : Nuova cordata a obiettivo lanciata da Luca Perina a Povegliano Veronese (VR) sui vini di Borgo dei Posseri (TN). Ob… - _magnopaolo_ : @HaugeFan quindi dite ad Enzo che con l'attuale appeal della serie A e il valore dei diritti tv può comprare l'Inte… - MMHemlock : RT @icebergfinanza: In Olanda, il ministro dell’Economia, Hoekstra, che ha spesso attaccato l’Italia in nome del rigore finanziario, è ent… - SHIN_Fafnhir : @euricona @Greenpeace_ITA @TeresaBellanova @robersperanza Ahahah... e chi lo dice!? Ha votato schifezze in cordata… - urukwavu : @giarug @quinta Hmm, mi pare molto diverso. Ha mai provato ad usare un’offerta Cloud di TIM? ?? Se TIM metterà simil… -