Tebas | “Ho detto ad Agnelli | vuoi andare in Superlega dove Real e Barcellona guadagneranno sempre più di te?”

Javier Tebas, presidente della Liga, è intervenuto durante il Festival dello Sport, manifestazione organizzata da La Gazzetta dello Sport. La cessione di Messi al PSG è colpa di Tebas? Evidentemente no. Serve sostenibilità nel calcio. Questo è un settore speciale, il calcio è passione e appartenenza, ma negli ultimi anni è diventato un'azienda. La Serie A è in perdita da 20 anni, quello che conta è il bilancio totale. Questo succede anche in Francia, non in Germania e non da noi. La competizione deve essere regolamentata da alcune norme, altrimenti arriveranno squadre come il PSG che investono 400 milioni in una sola estate, hanno stipendi elevatissimi. Questo porta ad aumentare l'inflazione, ed è quello che abbiamo fatto in Spagna. Non è colpa nostra se Messi non ha rinnovato, noi abbiamo un salary cap in Liga, una norma approvata da tutte le squadre

