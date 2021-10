Tamberi | “Fatico ancora a realizzare l’impresa Barshim? L’uguaglianza è troppo importante”

Leggi su sportface

(Di sabato 9 ottobre 2021) “Quando rivedo quel salto che valse l’oro, ovviamente la mia pelle viene pervasa dai brividi. Ero in gara con un solo obiettivo, come fossi un uomo in missione; avevo solo uno scopo in testa, vincere le Olimpiadi. Non mi ero reso conto di essere primo a pari merito con. Quando si è avvicinato il giudice per proporci un testa a testa, ricordo bene le parole del qatariota: in quel momento non sono più riuscito a contenermi. Quella notte non ho dormito, non ho neanche provato a chiudere gli occhi. Sono rimasto sveglio tutta la notte, avevo dentro un’emozione incontenibile.oggi faccio fatica aciò che è successo. Ho rivissuto ciò che ho passato in questi anni, il dolore e le notti insonni; non ho mai accettato che quell’infortunio (Montecarlo 2016, gli negò la possibilità di partecipare a Rio 2016, ndr) mi avesse ...