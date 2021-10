Scherzi a parte, gli ospiti della quinta puntata (Di sabato 9 ottobre 2021) Ecco le anticipazioni e gli ospiti che ci faranno compagnia nella quinta puntata di Scherzi a parte in onda domani sera su Canale 5 Domani andrà in onda la quinta puntata di Scherzi a parte che in queste settimane sta tenendo banco alle altre trasmissioni conseguendo un discreto successo. Su Canale 5 torna il volto solare e dalla faccia pulita del mattatore Enrico Papi che in queste settimana ha dato prova di essere sempre pronto a condurre programmi di successo. Come oramai sabbbiamo lo studio nuovo di zecca dallo stile elegante e minimal, ha conquistato i nostalgici di questa trasmissione. Grande novità dell’edizione 2021 sono gli esilaranti Scherzi in diretta che si consumano live, grazie alla complicità ... Leggi su zon (Di sabato 9 ottobre 2021) Ecco le anticipazioni e gliche ci faranno compagnia nelladiin onda domani sera su Canale 5 Domani andrà in onda ladiche in queste settimane sta tenendo banco alle altre trasmissioni conseguendo un discreto successo. Su Canale 5 torna il volto solare e dalla faccia pulita del mattatore Enrico Papi che in queste settimana ha dato prova di essere sempre pronto a condurre programmi di successo. Come oramai sabbbiamo lo studio nuovo di zecca dallo stile elegante e minimal, ha conquistato i nostalgici di questa trasmissione. Grande novità dell’edizione 2021 sono gli esilarantiin diretta che si consumano live, grazie alla complicità ...

Advertising

matteosalvinimi : Dopo il caso dello sbarco con il barboncino al guinzaglio, ora è il turno dello sbarco con… una pecora (e sarà mess… - otbvmars : un he him che parla di femminismo e di attivismo qua siamo su scherzi a parte è fantasy - HyboriaLeague : Prima o poi, durante una diretta di #DAZN, uscirà il wall di Scherzi a parte e almeno la finiremo con questa farsa. #JuventusAlessandria - Mim66937925 : RT @tepetaklakek: D&C. Scherzi a parte: sono senza dubbio i cavalli vincenti su cui puntare dato che al momento, in Italia e non solo, rien… - Gioia47957861 : RT @tepetaklakek: D&C. Scherzi a parte: sono senza dubbio i cavalli vincenti su cui puntare dato che al momento, in Italia e non solo, rien… -