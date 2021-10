Roma, 10mila contro il Green pass | Scontri con la polizia, lanciate bombe carta e assalto alla Cgil | Tensione anche a Milano (Di sabato 9 ottobre 2021) commenta Nuova manifestazione contro il Green pass a Roma, Scontri con la polizia - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Diecimila manifestanti anti - Green pass sono scesi in strada a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 ottobre 2021) commenta Nuova manifestazioneilcon la- - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Diecimila manifestanti anti -sono scesi in strada a ...

MediasetTgcom24 : Roma, nuovo sit-in contro il Green pass: 10mila in piazza del Popolo, tafferugli con la polizia #roma… - sole24ore : Tensione durante la manifestazione no green pass a Roma, cui ha partecipato circa 10mila persone. In diversi moment… - Adnkronos : No Green Pass a Roma, scontri a manifestazione a #piazzadelpopolo. - DalumiMr : @pbersani @cgilnazionale Le violenze vanno condannate con forza ma dubito che a Roma ci fossero 10mila fascisti. L'… - RaffaellaP6 : @borghi_claudio @MeNeFrego___ I tg hanno parlato di 10mila... a Roma ecco perché poi la gente non è tanto felice di… -