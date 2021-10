Qualificazioni Mondiali 2022: la Lituania torna a vincere, bene anche la Bosnia (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo nove sconfitte consecutive tra amichevoli e partite ufficiali, la Lituania torna a vincere, e lo fa in casa contro la Bulgaria nella sfida valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. Dopo un errore dal dischetto di Iliev al 14?, i padroni di casa sbloccano il match quattro minuti dopo con Lasickas e chiudono il primo tempo avanti 1-0. Despodov pareggia momentaneamente i conti al 64?, ma una doppietta nel giro di due minuti, tra l’82’ e l’84’, di Cernych regala la vittoria ai lituani. Non fallisce anche la Bosnia-Erzegovina, che in casa del Kazakistan, all’Astana Arena di Nur-Sultan, si impone 0-2 grazie a una doppietta di Prevljak al 25? e al 66?. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo nove sconfitte consecutive tra amichevoli e partite ufficiali, la, e lo fa in casa contro la Bulgaria nella sfida valida per leai. Dopo un errore dal dischetto di Iliev al 14?, i padroni di casa sbloccano il match quattro minuti dopo con Lasickas e chiudono il primo tempo avanti 1-0. Despodov pareggia momentaneamente i conti al 64?, ma una doppietta nel giro di due minuti, tra l’82’ e l’84’, di Cernych regala la vittoria ai lituani. Non falliscela-Erzegovina, che in casa del Kazakistan, all’Astana Arena di Nur-Sultan, si impone 0-2 grazie a una doppietta di Prevljak al 25? e al 66?. SportFace.

