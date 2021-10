Preghiera della sera del 9 Ottobre 2021: “Scenda su di noi la Tua benedizione” (Di sabato 9 ottobre 2021) “Scenda su di noi la Tua benedizione”. Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte. (Don Tonino Bello) L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 9 ottobre 2021) “su di noi la Tua”. Questo Sabato con lachiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Verginenotte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il ventodisperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severamorte. (Don Tonino Bello) L'articolo proviene da La Luce di Maria.

